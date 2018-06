Steam laat je exact weten hoeveel geld je hebt gespendeerd

De functie werd gevonden door CNet, die ze meteen voorlegde aan de hele redactie. Steam laat je nu exact weten hoeveel geld je op het platform hebt gespendeerd. Bij uw reporter is dat bijvoorbeeld een kleine 270 dollar, wat niet meteen weinig is, maar ook veel minder dan eerst gevreesd.

Je kan het bedrag hier bekijken, of via de Steam desktopapplicatie naar Hulp gaan en daar in de niet altijd vertaalde menu's kiezen voor Steam Support-> Mijn account -> Data Related to Your Steam Account -> Extern gebruikt geld (External funds used).

Het gaat hierbij alleen om geld voor games die je zelf rechtstreeks gekocht hebt. Kickstarters en Humble Bundles worden niet meegeteld.