Steekspel tussen Visa en Coinbase na blunders met crypto-transacties

Verschillende Visakaartgebruikers hebben een probleem aangeklaagd op de sociale nieuwssite Reddit. Ze plaatsten berichten zoals: "Mijn bankaccount werd volledig geplunderd, waardoor ik nu niets meer heb" of "Volledig blut. 17 keer 1.000 dollar aangerekend." Het probleem deed zich voor bij de aankoop van digitale munten via het cryptovalutaplatform Coinbase. Beide bedrijven schuiven voorlopig de schuld op de ander

"We hebben vastgesteld dat foutieve transacties het gevolg zijn van Visa die betalingen ongedaan maakt en opnieuw doorvoert. Coinbase treft hier geen schuld bij. We werken met Visa om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers worden vergoed.", dat meldt Coinbase op haar Twitter-account.

'veelvuldige betalingen'

Volgens Visa is er echter niets mis met haar diensten. "Visa heeft geen veranderingen doorgevoerd die kunnen resulteren in veelvuldige betalingen", verklaarde een woordvoerder aan The Next Web. "We hebben ook geen enkele melding van andere verkopers ontvangen in verband met mogelijke problemen."

Coinbase-klanten die slachtoffer zijn geworden van de foutieve transacties, kunnen zich melden bij de klantendienst van het bedrijf. Daarnaast wil de crypto-website haar gedeputeerde klanten ook aanraden om contact op te nemen met hun bankagent.