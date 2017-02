Stem nu en bepaal mee de winnaars op de Data News Awards

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie zijn de besten van het land? Onder het thema 'Please, mirror me' reikt Data News ook dit jaar opnieuw prijzen uit voor ict-bedrijven die zich het meest onderscheiden hebben. Op 11 mei stellen we de 14 winnaars in evenveel categorieën voor aan u tijdens het Data News Awards for Excellence 2017 gala. De 15de categorie - de ICT Personality of the Year - is de speciale prijs die de redactie van Data News uitreikt. In de andere 14 categorieën kan u nu stemmen en zo mee de top-3 bepalen. Nadien is het aan de professionele jury om te beslissen over de uiteindelijke winnaars.

Dit zijn de 14 categorieën:

Belgian Company Award for Excellence Cloud Innovator Award for Excellence Customer Satisfaction Award for Excellence Data Analytics Award for Excellence Datacenter Award for Excellence E-commerce Enabler Award for Excellence HR Solution Award for Excellence IOT Innovator Award for Excellence Mobile Innovator Award for Excellence Outsourcing Services Award for Excellence Security Solution Award for Excellence Start-up Company Award for Excellence Storage Solution Award for Excellence Telecom Services & Networking Award for Excellence

Stemmen kan nog tot 19 februari via www.datanews.be/awards