Stem nu en kies mee de ICT Woman en Young ICT Lady of the Year

Wie neemt de spreekwoordelijke fakkel over van Annemie Depuydt (KU Leuven, ICT Woman of the Year 2016) en Ursula L.J. Dongmo (ING, Young ICT Lady of the Year 2016)? Dat kan u zelf mee bepalen. De redactie van Data News selecteerde 5 ICT-topvrouwen en 10 Young ICT Ladies en maakt deze week die selectie bekend. Op www.shegoesict.be stellen we ze graag aan u voor. U kan er meteen uw stem nalaten in beide categorieën. Wacht niet te lang: op 5 februari sluiten we de stemming. Nadien is het aan de professionele jury om mee de winnaressen te bepalen.

U wil er bij zijn? De winnaressen maken we bekend op het Data News She Goes ICT event. Dat vindt dit jaar plaats op 9 maart in ADAM, Brussel. Het gedetailleerde programma en alle info vindt u op www.shegoesict.be waar u ook kan inschrijven voor het event.