Stembediening Bixby niet klaar voor Samsungs Galaxy S8

Het elektronicabedrijf verwacht pas later dit jaar een update met spraakgestuurde functies te kunnen uitrollen. Dat is bijzonder sneu, want het ontwerp van de S8 stond in het teken van de nieuwe digitale assistent. Zo werd er een speciale knop voorzien waarmee Bixby kan worden opgeroepen.

De digitale assistent moest dan ook hét antwoord worden op Siri van Apple. Bixby zou "fundamenteel verschillend van alle andere assistenten zijn". Samsung pakte ermee uit dat haar digitale assistent beter de context zou begrijpen en uit incomplete informatie toch instructies zou kunnen halen. Maar zonder stembediening is dat laatste moeilijk. De AI-functies van Bixby die je niet met je stem bestuurt, zoals een slimme camera, zullen wel meteen werken.

Hardhorige hond

Toen de redactie van Data News een demonstratie van de Galaxy S8 kreeg, kon de digitale assistent weinig overtuigen. "Die was behoorlijk traag en klungelig. Volgens Samsung zou Bixby zonder haperen tussen modi kunnen schakelen, van beeld naar stem naar aanraakscherm, maar het voelt op dit moment nog alsof je bevelen staat te geven aan een hardhorige hond."

Hoewel Samsung geen reden opgaf waarom Bixby te laat komt voor de S8, wijst alles erop dat het de implementatie van de stembediening niet meer op punt heeft gekregen. Terwijl aan de ontwikkeling van Siri lang gewerkt is, moest het voor Samsungs digitale assistent snel gaan. Daarom nam Samsung in oktober nog Viv Labs over, de AI-startup die werd opgericht door de makers van Siri. Intussen werd echter bekend dat er nog geen technologie van Viv Labs in Bixby zit - dat zou pas voor later dit jaar zijn. Het lijkt er dus op dat Samsung te graag wilde uitpakken met een grote vernieuwing in de Galaxy S8 en daardoor overhaast te werk is gegaan.

Intussen deed Samsung wel al goede zaken met de S8. In de eerste twee dagen van de voorverkoop werden er al meer dan een half miljoen van besteld. Het ziet er niet meteen naar uit dat het uitstel van de stembediening een grote invloed zal hebben op de verdere verkoop.