Sterke dollar weegt op IT-uitgaven

Marktonderzoeker Gartner verwacht dat we dit jaar wereldwijd 3,5 biljoen dollar zullen uitgeven aan IT. Dat is 1,4 procent meer dan in 2016 maar wel iets lager dan de eerdere schatting van +2,7 procent.

Die daling heeft vooral te maken met de stijgende dollar. "De sterke Amerikaanse dollar snijdt 67 miljard dollar weg van onze schatting van de IT-uitgaven voor 2017', zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner. Vooral Amerikaanse technologiebedrijvingen zullen dat voelen in hun cijfers.

In het algemeen lijkt de IT-sector wel terug met groei aan te knopen. Vorig jaar daalden de uitgaven nog voor Datacentersystemen, Devices en Communications Services, voor dit jaar verwacht Gartner behalve voor die laatste weer een lichte groei.

Zo merkt het bedrijf op dat er in het segment voor datacenters een verschuiving aan de gang is nu meer bedrijven naar de cloud gaan in plaats van zelf servers aan te kopen. Voor de aankoop van toestellen ligt de verwachte stijging onder meer in hogere gemiddelde verkoopprijzen voor telefoons in opkomende Aziatische markten. Ook verwacht Gartner extra iPhone-vervangingen nu het toestel zijn 10e verjaardag viert. De tabletmarkt daarentegen blijft significant dalen.