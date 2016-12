Steun van ceo aan Trump doet Oracle-werknemer vertrekken

Het gaat om George A. Polisner, een senior projectcoördinator voor Oracle's Managed Cloud Services. Hij werkte sinds 1992 voor Oracle, met overstappen naar onder meer Dell en HP Enterprise tussen 2006 en 2012. Op LinkedIn ventileert hij zijn ongenoegen over het standpunt van zijn ceo.

Polisner schrijft onder meer dat de toekomstige Amerikaanse president haat en geweld voedt tegenover niet-blanken, Moslims en immigranten en dat hij bijgevolg ook verantwoordelijk is voor dat geweld. Hij wijst op het respectloze houding van Trump ten opzichte van vrouwen, veteranen en gehandicapten en het feit dat zijn regering milieumaatregelen wil terugschroeven, aan het onderwijssysteem wil sleutelen en rechten voor holebi's en transgenders wil beperken.

De positie van Polisner is geen verrassing gezien hij ook openlijk een activist is voor de Democratische partij. Maar het is opmerkelijk dat een werknemer zo expliciet naar zijn co-ceo (Catz leidt het bedrijf samen met Mark Hurd) uithaalt omwille van politieke standpunten.

Al is hij zeker niet de enige werknemer in een technologiebedrijf die zijn ongerustheid uit. Zo loopt er een petitie onder IBM-werknemers waarbij ze hun ceo vragen om de waarden van het bedrijf, zoals diversiteit, inclusiviteit en ethiek te respecteren. Ook Apple-ceo Tim Cook moest aan zijn team benadrukken dat hij wel praat met de toekomstige president, maar vooral om een stem in het debat te hebben.