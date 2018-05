Stijn Bijnens wordt CEO van Cegeka

"Cegeka zal de komende jaren ambitieus blijven groeien en daarom hebben we gezocht naar iemand die de juiste achtergrond, sterk leiderschap en relevante ervaring combineert. Met Stijn halen we een rasechte ondernemer aan boord, die bovendien het huis kent. We zijn dan ook heel verheugd dat hij bereid is om zijn schouders onder ons verhaal te zetten." Aldus Knaepen.

Bijnens is vandaag vooral bekend als topman van investeringsmaatschappij LRM, dat de stuwende kracht is achter verschillende Limburgse projecten zoals de Corda Campus (en de Corda Incubator), Droneport en GreenVille, maar ook een deel van Cegeka bezit.

Voor LRM deed hij begin jaren '90 als burgerlijk ingenieur onderzoek naar internetbeveiliging wat uitmondde in de spin-off Ubizen, dat later samenging met Cybertrust en uiteindelijk werd overgenomen door Verizon Business waar Bijnens vicepresident security solutions werd.

Knaepen blijft voorzitter

De komst van Bijnens betekent echter niet het afscheid van Knaepen. De oprichter van Cegeka blijft aan als voorzitter en is van plan om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling en verdere internationalisering van de groep. Bijnens zal zich toeleggen op de strategie en dagelijkse leiding op Europees niveau.

Cegeka bestaat 25 jaar maar kende de afgelopen twee jaar een paar opmerkelijke wissels aan de top. In 2016 vertrok Christoph Neut, toenmalige CCO, hoofd van de Belgische activiteiten en nummer 2 binnen het bedrijf. Opvolger Marc De Groote ruilde diezelfde job na twee jaar in voor een topfunctie bij concurrent NRB. De Belgische activiteiten worden sinds eind vorig jaar geleid door Yin Oei.

Geen onbekende

Met de keuze voor Bijnens kiest Cegeka niet voor een onbekende. De toekomstige ceo zetelt vandaag al in de raad van bestuur en LRM heeft sinds 1999 een belang in Cegeka. In een interview met De Tijd liet Knaepen vorig jaar weten dat LRM momenteel acht procent van de aandelen in handen heeft. 78 procent van het bedrijf is in handen van Knaepen zelf. Op dat moment keek hij samen met andere aandeelhouders naar een verkoop van 20 procent van de aandelen met het zicht op een grote overname, die op dit moment nog niet is aangekondigt.

Cegeka weet de laatste jaren uit uit te groeien tot een Europese speler, onder meer met overnames zoals DaubeIT (Oostenrijk) en Brain Force Software (Duitsland). Volgens het meest recente jaarverslag (2016) haalde het bedrijf een omzet van 414 miljoen euro omzet en werken er meer dan vierduizend mensen voor de groep. Het bedrijf heeft de ambitie om dat tegen 2020 op te trekken naar één miljard euro.

LRM zoekt opvolger

Bij LRM laat voorzitter Hugo Leroi weten dat hij Stijn Bijnens niet graag ziet vertrekken, maar er klinkt ook blijdschap. "We zijn trots dat Stijn een topfunctie zal bekleden binnen één van de grootste ICT bedrijven van België. Een Limburgs icoon bovendien, met Europese schaal en uitstraling. We hebben het bedrijf met rasondernemer André Knaepen de afgelopen jaren zien uitgroeien tot een Europese topspeler."

LRM zegt op zoek te gaan naar een nieuwe CEO en dat Bijnens in de komende maanden mee zal werken aan de overdracht van zijn takenpakket.