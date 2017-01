Stockholm wil 10 procent van energie uit datacenters halen

Datacenters - gebouwen vol computers die alle mogelijke diensten op het internet draaiend houden - gebruiken grote hoeveelheden energie om de verhitte servers af te koelen. Stockholm slaat daarom de handen ineen met partijen zoals Fortum Värme, Ellevio, Stokab en Invest Stockholm om ze duurzamer en efficiënter te maken.

In eerste instantie moeten de verschillende partijen erop toezien dat grote datacenters veel duurzamer worden. Op langere termijn is het de bedoeling dat de warmte die wordt geproduceerd door de datacenters zoveel mogelijk wordt teruggewonnen voor gebruik door de gezinnen in de Zweedse hoofdstad. Op die manier denken de projectleiders 10 procent elektriciteit terug te kunnen geven aan het elektriciteitsnet.

"De meeste datacenters werden gebouwd zonder rekening te houden met het milieu", zei Karin Wanngård, burgemeester van Stockholm, bij de lancering van het project. "Wij willen daar verandering in brengen. Met de mogelijkheid om de warmte van datacenters te recupereren, en de doelstelling van Stockholm om tegen 2040 vrij te zijn van fossiele brandstoffen, ben ik ervan overtuigd dat Stockholm een hub voor duurzame datacenters wordt."

(IPS)