Stopt Cambridge Analytica er echt mee?

Cambridge Analytica zal nog lange tijd synoniem staan voor privacyschandalen, politieke beïnvloeding en nog meer van dat leuks. Het bedrijf zou onder meer op ongeoorloofde manier de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers hebben verzameld om verkiezingen, waaronder de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en het Brexit-referendum, te beïnvloeden.

Het is dus ergens logisch dat het er na die hele heisa mee stopt. Cambridge Analytica stuurde zelf de mededeling uit dat het de boeken dichtdoet en zijn bedrijf liquideert. Het meldt daarbij nog eens dat het niets heeft misdaan. "De voorbije maanden is Cambridge Analytica het onderwerp geweest van ongegronde aantijgingen en, ondanks de pogingen van het bedrijf om die recht te zetten, is het belasterd voor activiteiten die niet alleen legaal zijn, maar ook een standaard component vormen van online advertising in politieke en commerciële arena's," staat in de mededeling.

De tekst zegt verder dat het schandaal alle klanten en leveranciers heeft weggejaagd, en dat er dus niets anders op zit dan het faillissement aanvragen.

Volgens The Register en The New York Times zijn er echter al indicaties dat de mensen achter het bedrijf dat faillissement gebruiken om te 'rebranden' en onder een nieuwe naam te herbeginnen. Het bedrijvenregister in het Verenigd Koninkrijk lijst bijvoorbeeld een actief bedrijf op genaamd Emerdata Limited, dat in hetzelfde kantoor zit als het moederbedrijf van Cambridge Analytica, en door dezelfde mensen gerund wordt. Dr. Alexander Tayler, (ex-)CEO van Cambridge Analytica, werd er eind maart bijvoorbeeld tot directeur benoemd. Emerdata omschrijft zichzelf als een organisatie die doet aan 'data processing, hosting en aanpalende activiteiten'.

En die gegevens?

Als Emerdata het werk van Cambridge Analytica wil overnemen, dan zou het daar, volgens de Britse faillissementswet, niet zomaar die beruchte 87 miljoen Facebookprofielen voor mogen gebruiken. "Alle assets zijn nu in het bezit van de curator, en de bedrijfsleiders hebben dus niet langer de mogelijkheid om daar iets mee te doen," vertelt faillisementenspecialist Nick Hood aan de BBC. Zeker in een grote, bekende zaak zoals deze, zegt hij, zal de curator kijken naar het intellectuele eigendom van het bedrijf, en hoe hij dat best verkoopt. Elke verkoop na een faillissement zou ook erg transparant zijn. Het publiek zou dus weten wie die gegevens opkoopt.