Storing bij Amazon zorgde voor heel wat internetproblemen

Wanneer een cloud storage leverancier zoals Amazon Web Services (AWS) te maken krijgt met een ernstige panne in de Simple Storage Service (S3), dan zijn de gevolgen op internet nauwelijks nog te overzien. Of hoe een gebruiker op Twitter de panne omschreef: alsof iemand de harde schijf uit internet getrokken heeft. Onder de getroffen sites en diensten: Trello, Quora, IFTTT, Business Insider, Giphy, Slack, Adobe-services, Buffer, Flipboard, gitHub, Imgur, Medium, The Verge, Zendesk en nog veel meer. Ook de apps van Airbnb, Pinterest en Bitmoji (Snapchat) werkten maar moeizaam meer.

Sommige slimme devices zoals de Amazon Alexa assistent en de Nest-thermostaat waren gisterenavond als gevolg van de storing ook deels afgesloten van internet. Apple had rond dat tijdstip ook te maken met enkele problemen in onder meer de App Store en iCloud, maar het is onduidelijk of dat met Amazon te maken had. Opmerkelijk detail: ook de eigen statuspagina van Amazon had last van de storing, waardoor de pagina aanvankelijk niet de impact van de storing aanduidde. En ook de gespecialiseerde website om te checken of een website down is, was - welja - down.

The dashboard not changing color is related to S3 issue. See the banner at the top of the dashboard for updates. -- Amazon Web Services (@awscloud) February 28, 2017

S3 herbergt bijna 150.000 websites en wordt daarnaast door heel wat grote én kleine bedrijven gebruikt als relatief goedkoop online opslagmedium. Pannes bij AWS zijn niet frequent, maar springen wel meteen in het oog. In totaal duurde de panne van gisterenavond ruim vier uur. De vorige grote AWS-panne dateerde van 2015, toen sites als Airbnb, Netflix en IMDb enkele uren niet werkten. Of de getroffen sites en diensten recht hebben op schadevergoeding, hangt af van de afgesproken 'service level agreements' (sla) rond de beschikbaarheid. Amazon heeft nog niet gecommuniceerd over wat de oorzaak van het probleem precies was.