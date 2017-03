Streaming goed voor meer dan de helft van de muziekinkomsten

2016 is een goed jaar geweest voor het streamen van muziek. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Amerikaanse brancheorganisatie RIAA, ofte Recording Industry Association of America. Voor het eerst verdiende de Amerikaanse muziekindustrie meer geld aan streamen dan aan alle andere vormen van verkoop (downloads, ringtones, fysieke albums) bij elkaar. Onder die streamingdiensten vallen bjvoorbeeld Spotify, TIDAL, Apple Music, Pandora, SiriusXM, YouTube en Vevo.

De muziekindustrie verdiende vorig jaar 7,7 miljard dollar, ruim 11 procent meer dan in 2015. Dat is de grootste groei voor de industrie sinds 1998. In dat jaar werden echter wel zes keer zo veel cd's verkocht als vandaag. Streaming leverde vorig jaar 51 procent van het totaalbedrag op en is daarmee voor het eerst verantwoordelijk voor een groter deel van de koek dan al de rest. In 2011 vormde het streamen nog slechts 9 procent van de markt.

De markt krabbelt recht

In zijn geheel verkoopt de muziekindustrie in de VS nog maar de helft van wat het in 1999 binnenhaalde. Na zich jarenlang tegen de invloed van het internet te verzetten, lijkt het er nu toch op dat de industrie eindelijk klaar is om het concept 'digitale muziek' te omarmen. Of, in de woorden van Cary Sherman, RIAA's ceo: "De muziekindustrie is een voorganger van digitale transitie."

Dat de industrie voor een keertje groeit, is goed nieuws voor Amerikaanse platenlabels, schrijft Sherman verder in een post op website Medium: "Het betekent dat het jarenlang verzorgen van de opkomende streamingmarkt nu eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Maar het maakt de voorbije vijftien jaar aan achteruitgang nog niet goed."

Bijna 23 miljoen Amerikanen betalen ondertussen voor een streamingdienst en dragen daarmee 2,5 miljard dollar bij. Spotify is de grootste, met 50 miljoen gebruikers wereldwijd. Op twee staat Apple Music dat vorig jaar aangaf meer dan 20 miljoen klanten te hebben.