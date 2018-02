Streamingdienst PlayStation Now wordt goedkoper

Tot voor kort betaalde je 16.99 euro per maand voor PlayStation Now. Dat wordt voortaan 14.99 euro per maand. In ruil daarvoor krijg je toegang tot iets meer dan vijfhonderd games. De games van PlayStation Now zijn te streamen/spelen op een PS4, of op een pc.

Gamestreaming is voorals nog geen enorm grote markt, maar Sony is wel een van de grotere aanbieders. Het grote voordeel is dat je geen tientallen euro's moet betalen voor games die je mogelijk maar beperkte tijd speelt. Anderzijds stopt je toegang ook zodra je je abonnement stopzet.

Ook Xbox werkt met een abonnement vergelijkbaar aan PlayStation Now, maar hier draaien de games lokaal. Tegelijk duiken er ook kleinere spelers op zoals het Belgische PixelStellar, dat je zelf gekochte pc-games virtueel laat draaien.