Streamingdiensten verplicht om meer winst af te staan aan artiesten en uitgevers

De Amerikaanse regulator Copyright Royalty Board (CRB) wil dat streamingdiensten meer van hun winst delen met artiesten. Diensten als Spotify en Apple Music geven nu nog 10,5 procent van hun winst af, maar dat percentage wordt nu verhoogd tot 15,1 procent. Drie rechters van de CRB hebben de beslissing genomen, en maakten daarna ook het nieuws bekend in een schriftelijke verklaring.

De verhoging is goed nieuws voor muziekartiesten, maar zorgt er niet meteen voor dat ze nu sowieso een derde meer zullen ontvangen van winsten uit streaming. Artiesten krijgen hun betaling in de vorm van commissies die door uitgevers zoals Sony/ATV Music Publishing worden uitbetaald. De streamingdiensten betalen op hun beurt een 'mechanical license fee' aan de uitgevers, voor ieder liedje dat door een gebruiker wordt gedraaid.

Tweestrijd

David Israelite van belangenorganisatie National Music Publishers' Association (NMPA) is in ieder geval tevreden met de uitspraak van de rechters: "Dit is het best mogelijke scenario van een mechanical license fee voor de muziekindustie in de VS", stelde hij. "Deze beslissing was enorm belangrijk, omdat streaming de muziekindustrie domineert."

De meeste serviceproviders zijn het echter niet eens met de stelling dat uitgevers en artiesten te weinig verdienen aan streaming. Spotify, dat artiesten nochtans minder betaalt dan Apple Music,liet in het verleden al verstaan dat het veel geld misloopt door de hoge prijzen van muziekrechten.