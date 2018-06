Studenten van Arteveldehogeschool kunnen binnenkort lessen herbekijken op hun smartphone

"Dankzij Canvas krijgen onze studenten een heel goed zicht op hun cursusmateriaal, hun lessen, hun opdrachten en deadlines", legt directeur onderwijs- en studentenbeleid van de Imran Uddin uit. Canvas werkt als een soort online ecosysteem. Al het lesmateriaal en diverse aankondigingen worden er gecentraliseerd. Bovendien kunnen studenten er ook opnames van lessen herbekijken, digitale testen afleggen, enzovoort.

Notificatie als docent afwezig is

Canvas zal ook de communicatie binnen opleidingen gemakkelijker maken, klinkt het. De Canvas-app zorgt ervoor dat studenten onmiddellijk een melding krijgen op hun smartphone wanneer een docent afwezig is of als er een lokaalwijziging is. Daarnaast zullen zij bijvoorbeeld gemakkelijker een groep kunnen vinden voor een gemeenschappelijke taak, door een gespecialiseerde toepassing. Docenten zullen op hun beurt gepersonaliseerde online feedback kunnen geven in tekst, via audio of met video, stelt de Arteveldehogeschool.

"Het is erg handig dat het hele platform in je broekzak zit", vindt student Communicatiemanagement Elliott Hayot die al de kans kreeg om Canvas uit te proberen. Met de Canvas-app kan hij op weg naar zijn examen nog even door zijn digitale cursus bladeren en belangrijke lessen herbekijken.