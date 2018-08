Studie: 'Tieners proberen zelf smartphonegebruik in te dijken'

Smartphoneverslaving is een groeiend probleem, maar uit onderzoek van Pew moet blijken dat jongeren vaak al zelf stappen nemen om hun smartphonegebruik wat in te dijken. 52 procent zegt dat ze vrijwillig minder tijd spenderen op smartphone, terwijl 57 procent probeert zijn sociaalmediagebruik te minderen en 58 procent probeert minder te gamen.

Uit een Pew-onderzoek eerder dit jaar bleek al dat 95 procent van de (Amerikaanse) tieners tussen 13 en 17 jaar oud toegang heeft tot een smartphone, en dat 45 procent bijna permanent online zijn. Maar nu lijken die tieners ook te beseffen dat hun gebruik problematisch is. 72 procent checkt bijvoorbeeld zijn smartphone voor berichten bij het wakker worden. Van de respondenten geeft 54 procent toe dat ze te veel tijd op mobiele toestellen spenderen, en 41 procent zegt te veel tijd op sociale media te zitten.

Onzekerheid

Verschillende studies hebben ondertussen uitgewezen dat permanent online zijn niet geweldig is voor het zelfvertrouwen. Sociale media als Snapchat of Instagram zouden zelfs leiden tot een soort filternijd, waarbij mensen hun gezicht via plastische chirurgie willen ombouwen om beter overeen te komen met hun (gestroomlijnde en van allerlei filters voorziene) selfie.

Dat tieners alvast proberen om daar deels van af te stappen is dus zeker een goeie stap. Al lijkt het ook bijzonder moeilijk. Meer dan de helft van de ondervraagden meldden dat ze zich nerveus, eenzaam en ongelukkig voelen wanneer ze geen toegang hebben tot hun smartphone, een probleem dat vaker voorkomt bij meisjes dan bij jongens.

Ouders

Ondertussen blijken ook de ouders niet helemaal vrij van smartphoneverslaving. Hoewel 72 procent van de ondervraagde ouders zei dat hun tieners af en toe door hun smartphone worden afgeleid tijdens 'echte' gesprekken, zegt 51 procent van de tieners hetzelfde over hun ouders. Van die ouders geeft 36 procent toe dat ze zelf te veel tijd op hun smartphone spenderen. Bovendien zegt 15 procent van hen dat ze vaak hun concentratie kwijtraken op het werk, omdat ze worden afgeleid door hun telefoon. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal tieners (8 procent) dat zegt om dezelfde reden zijn concentratie te verliezen op school.

Pew deed zijn onderzoek bij 743 Amerikaanse tieners en 1.058 van hun ouders, in maart en april van dit jaar.