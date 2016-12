Super Mario Run nu verkrijgbaar in de App Store

Met Super Mario Run brengt Nintendo 's werelds bekende loodgieter voor het eerst naar de smartphone. Nintendo aarzelde lang voordat het besloot ook spelletjes te gaan maken voor mobieltjes.

Ondanks de achterstand op de concurrentie op dat terrein slaagde de fabrikant van games en spelcomputers er afgelopen zomer in met Pokémon Go een wereldwijde rage te ontketenen, al betekende dat vooral geld voor ontwikkelaar Niantic. De opbrengsten gingen niet direct naar Nintendo, omdat het een licentie had afgestaan voor Pokémon Go.

Betalen en niet offline

Het eerste deel van Super Mario Run is gratis te spelen, maar na level vier moet eenmalig 9,99 euro worden betaald. Een nadeel is dat er altijd een internetverbinding nodig is om het spel te spelen. Hierdoor kan er onderweg op plaatsen met een slechte internetverbinding niet gespeeld worden.

Super Mario Run lijkt erg op het klassieke spel, al is de besturing wel anders. Mario rent automatisch, waardoor je alleen op het scherm hoeft te tikken wanneer hij moet springen om muntjes te pakken en obstakels te vermijden.

Super Mario Run komt volgend jaar ook uit op Android, al is een precieze datum nog niet bekend.

(ANP)