SUSE rondt overname HPE OpenStack Iaas en Cloud Foundry PaaS onderdelen af

SUSE zal de overgenomen bedrijfsonderdelen inzetten om haar OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) oplossing verder te ontwikkelen en SUSE's toetreding tot de groeiende Cloud Foundry Platform-as-a-Service (PaaS) markt te versnellen.

"Het afronden van de overname is weer een belangrijke stap in de strategie van groei en ontwikkeling", volgens Nils Brauckmann, CEO van SUSE. "We zijn verheugd om de vele nieuwe collega's te verwelkomen in onze organisatie en deze geweldige technologieën toe te voegen aan ons portfolio. Daarnaast zullen ook onze klanten en partners direct profiteren van de grotere diepte, breedte en waarde die deze overname toevoegt aan onze software-defined infrastructuur oplossingen"

De overgenomen OpenStack onderdelen zullen worden geïntegreerd in SUSE OpenStack Cloud waar de overgenomen Cloud Foundry en PaaS onderdelen SUSE in staat stellen om de markt te betreden met een gecertificeerde, enterprise-ready SUSE Cloud Foundry PaaS oplossing, bedoeld voor alle klanten en partners in het SUSE ecosysteem. Daarnaast heeft HPE SUSE benoemd tot voorkeurspartner op het gebied van open source Linux, OpenStack IaaS en Cloud Foundry PaaS. De twee organisaties zijn ook een (niet-exclusieve) overeenkomst aangegaan waaronder HPE OEM SUSE's OpenStack IaaS en SUSE's Cloud Foundry PaaS technologie kan inzetten voor gebruik in HPE's Helion OpenStack en Helion Stackato portfolio.

Suse geeft zelf meer details over de overname op haar blog.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.