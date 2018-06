SweepBright gaat zoekertjes maken voor Century 21

De applicatie van SweepBright moet het makkelijker en sneller maken om vastgoedaanbiedingen te creëren vanop een smartphone. Die app komt nu terecht in een digitaal platform dat IT-dienstverlener NRB voor Century 21 op poten zet. Voor de start-up is het alvast een belangrijke stap in hun visie om de immomarkt mobiel te maken.

Internationaal

Het gaat overigens best hard voor SweepBright. Het bedrijfje kondigt ook partnerschappen aan met het Mexicaanse zoekertjesplatform Segundamano, waardoor het een voet tussen de deur hoopt te krijgen op de Zuid-Amerikaanse immomarkt. In het voorjaar van 2019 zou het bovendien naar Australië trekken, met een nieuw kantoor. De 1,5 miljoen euro die SweepBright ongeveer een jaar geleden bij Volta Ventures ophaalde om zijn internationale ambities waar te maken, lijkt dan ook zijn doel gevonden te hebben.