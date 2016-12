SWIFT waarschuwt: Hackers blijven geld stelen van banken

Ook nadat hackers 81 miljoen dollar konden stelen van de centrale bank van Bangladesh in februari, is er opnieuw geld ontvreemd. Daarvoor waarschuwt het Belgische SWIFT in een brief aan de banken die het berichtensysteem van de organisatie gebruiken. De brief dateert al van 2 november, maar kon nu pas worden ingekeken door Reuters.

SWIFT waarschuwt dat de dreiging toeneemt, ondanks het feit dat zowel de organisatie als banken die hun systeem gebruiken hun beveiliging hebben opgetrokken. Hoeveel aanvallen er precies zijn uitgevoerd wordt niet verteld. Wel zou in een op vijf pogingen er ook effectief geld gestolen zijn. Dat zegt Stephen Gilderdale, hoofd van SWIFT's Customer Security Program aan het persagentschap.

De exacte uitvoering van de aanvallen varieert, maar telkens proberen criminelen het berichtensysteem van SWIFT, dat transacties tussen banken regelt, te manipuleren. In sommige gevallen wordt de poging tijdig opgemerkt door de bank, de aanwezige antivirussoftware of door het systeem van SWIFT zelf. Maar zelfs dan geraken sommige hackers nog binnen om geld te stelen.