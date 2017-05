Tabletmarkt blijft krimpen

Het gaat al twee en een half jaar niet zo goed met de tabletmarkt. Onderzoeksbureau IDC noteert in zijn laatste rapport een daling van 8,5 procent, jaar over jaar. Daarbij is het aantal verkochte tablets al tien kwartalen op rij aan het krimpen. In het voorbije jaar, wist alleen Huawei wat vooruitgang te maken.

Volgens IDC heeft dat veel te maken met een combinatie van een gebrek aan innovaties en een bijzonder hoge en moeilijk op te houden groei in de beginjaren. "De snelheid waaraan tablets van 2010 tot 2013 de markt veroverden was erg uitzonderlijk voor consumententoestellen," zegt Ryan Reith, die voor IDC de wereldwijde mobiele markt bekijkt. "Maar nu blijkt dat consumenten minder geneigd zijn om deze toestellen te vervangen, of om ze te kopen. We geloven ze daar verschillende redenen voor hebben. Een belangrijke driver is alvast het feit dat we steeds meer op onze smartphones vertrouwen, maar ook dat er weinig innovaties zijn voor tablets, qua vorm of technologie."

De grootste leverancier van tablets is nog altijd Apple, die ongeveer een kwart van de markt in handen zou hebben. Het bedrijf rapporteerde wel een daling in het aantal verkochte iPads van 13 procent voor het voorbije kwartaal . Tweede is Samsung, goed voor 16,5 procent van de markt. Derde is Huawei, dat meteen ook als grote winnaar uit de bus komt. De Chinese technologiegigant groeide dit kwartaal met 32 procent, en wist 2,7 miljoen tablets te verschepen, tegenover 2 miljoen vorig jaar. Huawei levert daarmee 7,4 procent van de tablets wereldwijd.