TDK werpt zich op IoT-markt

Voor de overname van InvenSense betaalt het Japanse TDK 13 dollar per aandeel, 19,9 procent meer dan de laatste beurskoers en 52,4 procent boven de gemiddelde koers van de afgelopen twee maanden. TDK Betaalt de overname met de eigen cashvoorraad.

InvenSense focust zich op het maken van sensoren. Het heeft onder meer six-axis en nine-axis bewegingssensoren, maar ook voor microfoons, klimaat- en ultrasonische metingen heeft het bedrijf producten en is zo actief in telefoons, drones, wearables en andere productgroepen.

De overname pas voor TDK in het strategisch plan om meer te groeien in IoT. De overname is momenteel al goedgekeurd door beide raden van bestuur, maar zal pas tegen 31 maart 2018 worden afgerond.