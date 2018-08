Teamleader haalt 18,5 miljoen euro op: 'Groei kost geld'

Het gaat snel voor Teamleader. Sinds Jeroen De Wit zes jaar geleden zijn softwarebedrijf oprichtte, heeft het in verschillende Serie A en -B financieringsrondes alles tezamen 14 miljoen euro opgehaald. Daar komt nu een Serie C-financieringsronde van 18,5 miljoen euro bij.

Het Gentse softwarebedrijf biedt kmo's een onlinedienst aan om klantenrelaties, facturatie en andere processen digitaal te beheren. In die markt blijkt de scale-up zeer succesvol: Teamleader is een van de snelst groeiende technologiebedrijven in België.

"En zoals iedereen weet: groei kost geld', verklaart De Wit. "Daarom zijn we gesprekken aangegaan met investeerders om onze internationale groei te kunnen doorzetten."

Bij de voorbije financieringsrondes was Fortino, het fonds van ex-Telenet-CEO Duco Sickinghe, steeds de belangrijkste investeerder. Fortino is nu ook betrokken, maar Keen Ventures Partners wordt de hoofdinvesteerder. Daarnaast neemt ook participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) deel.

Nieuwe wind

Volgens Dewit is het goed dat er nieuwe partijen zijn toegetreden: "Enerzijds opent dat voor ons een nieuw netwerk, anderzijds zorgt een nieuwe stem aan tafel ook voor een nieuwe dynamiek."

Eén van die nieuwe stemmen is de Nederlander Alexander Ribbink, general partner bij Keen Venture Partners. De investeerder, die ook jarenlang CEO van TomTom was, krijgt een plaatsje in het bestuur. Daar zal Ribbink onder meer zijn landgenoot Ducko Sickinghe tegenkomen. Terwijl Sickinghe al vier jaar betrokken is en De Wit hem als een van zijn belangrijkste mentoren is gaan beschouwen, hebben De Wit en Ribbink elkaar pas eind vorig jaar leren kennen. "Dat zal een relatie zijn die nog moet groeien", geeft hij toe.

Of De Wit zelf nog genoeg de bakens kan uitzetten wanneer er iedere financieringsronde een bestuurder bijkomt? "Het is niet omdat je met vijf à zes bestuursleden bent, dat alles per meerderheid beslist wordt. Ik kan als CEO nog altijd de richting bepalen. Anderzijds heb ik de afgelopen jaren de voordelen ondervonden van het nauw samenwerken met ervaren mensen", vertelt hij. "Ik denk dat ik vrij goed ben in dit stakeholder-management. Ik laat mij graag uitdagen en ik ga geen kritiek uit de weg. Maar alles is steeds verlopen in goede verstandhouding en ik denk dat dat ook zo zal blijven."

'Nog zes á zeven jaar nodig om marktleider in Europa te kunnen worden'

Naast commerciële groei, wil Teamleader het opgehaalde geld gebruiken voor de uitbreiding van haar Marketplace, een soort app-store voor kmo's. In mei investeerde het bedrijf zelf al 1 miljoen euro in een fonds om ontwikkelaars te overtuigen om hun externe software te integreren in Marketplace. "Op dit moment zitten in dat platform al zo'n 200 applicaties geïntegreerd", vertelt De Wit. Kmo's kunnen die cloudapplicaties gebruiken in combinatie met Teamleader. In eerste instantie wil het bedrijf haar toepassing vooral finetunen, afhankelijk van de behoeften land per land.

Teamleader is actief in zes Europese landen en zal zich op Europa blijven focussen. "Er zijn in Europa 23 miljoen kmo's, waarvan 89 procent minder dan tien werknemers in dienst heeft. Die kleine ondernemingen staan open voor digitalisering. Het marktpotentieel daarvan is gigantisch", zegt De Wit.

Op nieuwe markten wil hij zich nog niet meteen richten. "We willen er vooral voor zorgen dat we relevanter worden in de markten waarin we nu actief zijn. Ons doel is om marktleider te worden in het kmo-segment in Europa. Daarvoor hebben we nog een lange weg af te leggen. Ik denk dat we nog zes á zeven jaar nodig zullen hebben om daartoe te komen."