Teamleader heeft grote ambities met 'app-store voor kmo's'

Teamleader is een van de snelst groeiende technologiebedrijven in België. Het biedt kmo's een onlinedienst aan om klantenrelaties, facturatie en andere processen digitaal te beheren.

Een jaar geleden lanceerde de Gentse scale-up haar eigen app-platform Marketplace. Deze 'app-store' biedt plaats aan productiviteitsapps die kunnen integreren met de software van Teamleader. Een jaar later telt het platform al zo'n 170 geïntegreerde applicaties. Om die groei nog te versnellen, komt het bedrijf nu met een nieuwe versie van de API. Die moet het ontwikkelaars gemakkelijker maken om applicaties in Marketplace te bouwen.

Daarnaast gaat het bedrijf ook een fonds openstellen van 1 miljoen euro. Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden om daar een deel van te krijgen als ze hun software integreren met het app-platform van Teamleader.

"Door zoveel mogelijk cloudapplicaties samen te brengen, willen we bouwen aan een ecosysteem', vertelt CEO Jeroen De Wit. "Heel wat kmo's gebruiken Teamleader in combinatie met bekende applicaties zoals Dropbox, Mailchimp, Gmail, LinkedIn, Office365 of een boekhoudpakket. Met dit fonds zorgen we ervoor dat ze meer software via Teamleader kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor hun boekhouding of marketing. Zo kan elk bedrijf een combinatie aan software vinden die bij zijn dagelijks werkproces past, en wordt de drempel om in de cloud te gaan werken verlaagd".

De investering moet Teamleader helpen in haar ambitie om de Europese marktleider in het kmo-segment te worden. "Door de opmars van het gebruik van de cloud door bedrijven is het aanbod van applicaties heel sterk gegroeid. Kmo's gebruiken meer en meer softwareapplicaties. De markt voor kmo's is aan het boomen en zal tegen 2020 groter worden dan de softwaremarkt voor grote bedrijven", licht CTO Tom Schouteden toe.