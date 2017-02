Techbedrijven mengen zich in juridische strijd tegen Trump

Het document, de aangekondigde 'amicus brief', is gestuurd in het kader van de rechtszaak die door de staten Minnesota en Washington is aangespannen. De techbedrijven geven hun visie op de kwestie, ook al zijn ze geen partij in de rechtszaak. Hoewel een lagere rechtbank het inreisverbod eerder van tafel had geveegd, loopt het beroep tegen die uitspraak nog. Trump zelf was afgelopen weekeinde ongekend fel in zijn reactie op de uitspraak. Hij hekelde de rechter en zwoer het inreisverbod te herstellen.

Duurder voor bedrijven

Eerder al heeft de groep bedrijven zich uitgesproken tegen het decreet van Trump. De techbedrijven wijzen erop dat hun personeel direct geraakt wordt door het inreisverbod. Zij vinden dat er al strenge immigratieregels zijn en zijn van mening dat een strenger immigratiebeleid het voor bedrijven duurder en lastiger maakt om gekwalificeerd personeel te vinden. Ze wijzen ook op de grote bijdrage die immigranten leveren aan de Amerikaanse techindustrie. "De ervaring en de energie van mensen die naar ons land komen om een beter leven voor zichzelf en hun kinderen te zoeken - om de Amerikaanse Droom na te jagen - zijn verweven in het sociale, politieke en economische leven van de Verenigde Staten", staat te lezen in de brief.

Opvallende afwezigen

Opvallend is dat een aantal techbedrijven de brief niet heeft ondertekend: Amazon, Oracle, IBM, SpaceX en Tesla. De baas van Oracle is adviseur van het team van Trump en Jeff Bezos van Amazon heeft zich weliswaar kritisch opgesteld ten aanzien van de verkiezing Trump, maar heeft zich niet uitgesproken over het immigratiebeleid.

Elon Musk van SpaceX en Tesla zit in de adviesraad van Trump en kreeg de afgelopen weken kritiek omdat hij zich niet strijdig genoeg op zou stellen. Maar hij wil de regering juist van binnenuit veranderen door aan tafel te blijven zitten bij gesprekken. Musk trok dit weekend naar Twitter om langdurig in gesprek te gaan met zijn volgers. Hij Twitterde onder andere dat 'activisten moeten vragen om meer gematigden die de president adviseren, niet minder. Hoe kan het goed zijn wanneer alleen extremisten hem van advies voorzien?'