Techbedrijven tekenen 'digitale conventie van Geneve'

Dinsdag ondertekenden 34 internationale technologiebedrijven het Cybersecurity Tech Accord, een initiatief van Microsoft en Facebook om het misbruik van technologie tegen te gaan. In essentie willen ze met dit akkoord alle internetgebruikers ter wereld beschermen van cyberaanvallen, 'ongeacht de locatie, nationaliteit of het motief van de aanval'.

Het pact komt er na een steeds toenemende vraag in de industrie naar een soort 'digitale conventie van Geneve'. Die moet normen vastleggen over hoe om te gaan met cyberaanvallen, net zoals de conventie van Geneve dat nu doet voor conflicten in de fysieke wereld. De uiteindelijke bedoeling is om met de hele techindustrie een vrij en veilig internet te ondersteunen.

Vier pijlers

De bedrijven beloven dit vrij en veilig internet waar te maken aan de hand van vier pijlers. Eerst en vooral zullen ze werken aan een betere beveiliging voor alle gebruikers wereldwijd, zodat zij beschermd worden van cyberaanvallen ongeacht het motief van de aanval of de nationaliteit van het slachtoffer.

Ten tweede zweren de 34 bedrijven om overheden nooit te helpen met een cyberaanval op onschuldige mensen of ondernemingen. Dit houdt ook in dat ze hun eigen software en diensten zo goed mogelijk beveiligen zodat die niet voor cyberaanvallen kan misbruikt worden.

Daarnaast zullen ze er ook voor zorgen dat gebruikers van hun platformen een grotere capaciteit krijgen om zichzelf te beschermen, dat kan volgens het akkoord gaan van een samenwerking voor betere securitymaatregelen tot nieuwe beveiligingsfuncties die bedrijven toevoegen aan hun diensten.

Ten slotte gaat de groep achter het akkoord ook meer collectief optreden en zowel onderling als met externe cybersecurityonderzoekers betere banden smeden en transparanter communiceren over mogelijke gevaren.

Google, Apple en Amazon doen niet mee

Op dit moment werd het akkoord al door 34 internationale bedrijven ondertekend, waaronder Microsoft, Facebook, Nokia en Dell. Opvallend zijn echter degenen die het akkoord (nog) niet ondertekenden. Zowel Alphabet, het overkoepelend bedrijf boven Google, als Apple vinden we niet op de lijst van de deelnemende bedrijven terug. Ook Amazon en Twitter weigerden te ondertekenen.

De groep achter het Cybersecurity Tech Accord zal voor het eerst samenkomen tijdens de RSA conferentie in San Francisco om hun toekomstige plannen uit te tekenen.