Technische problemen bij Argenta duren voort

In de nacht van woensdag op donderdag is Argenta gestart met "de vervanging van het replicatiemechanisme dat voor vertragingen zorgt". Die werkzaamheden duren tot donderdagavond.

Woensdag bleek de belasting te hoog om internetbankieren in de loop van de dag op te starten, waardoor het pas laat op de avond geactiveerd werd. Maar donderdagochtend omstreeks 08.30 uur zijn die kanalen weer afgesloten om voorrang te geven aan de opstart van de kantoren en het betalingsverkeer. "De bedoeling is om de andere kanalen (internetbankieren en de mobiele app) weer op te starten wanneer de capaciteit het toelaat", meldt Argenta-woordvoerster Christine Vermylen. "Wij kunnen hier geen exacte timing voor geven want veiligheid en nauwkeurigheid primeren op de snelheid van de implementatie."

Argenta benadrukt dat klanten steeds geld kunnen afhalen aan de bankautomaten en kunnen betalen met de kaart in de winkel. De saldo's van alle rekeningen zijn bijgewerkt en correct. Dringende overschrijvingen kunnen gebeuren via de kantoren en het contactcenter.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met de boodschap 'ontoereikend saldo' bij een betaling of een geldafhaling.

Niet de eerste panne na Pasen

Sinds 2011 neemt Cegeka de uitbesteding van het IT-infrastructuurbeheer van Argenta op zich en vorig jaar werd dat contract met drie jaar verlengd.

Het is niet de eerste keer dat het internetbankieren bij Argenta enkele dagen plat ligt. Ook in 2012 gebeurde dat, eveneens na grootschalige IT-aanpassingen tijdens het verlengd paasweekend. Data News vroeg Cegeka over welke technische problemen het deze keer precies gaat, maar de IT-dienstenleverancier wenst niet te reageren.