Technologie maakt vliegen aangenamer

Zeventig procent van de passagiers nemen twee of meer elektronische toestellen met zich mee wanneer ze reizen, 98 procent heeft er minstens eentje. Dat moet blijken uit een studie die werd uitgevoerd in opdracht van SITA, een technologieprovider voor luchthavens en vliegmaatschappijen. Het hoeft misschien dus niet te verbazen, dat de studie een hogere tevredenheid noteert wanneer passagiers self-service technologie zoals check-ins gebruiken. De onderzoekers zagen vooral verschillen op drie vlakken, tijdens het wachten op de luchthaven, op de vlucht zelf en nog eens tijdens het wachten aan de baggageband na landing. Gebruikers van technologische snufjes zouden daar over het algemeen 8 procent meer tevreden zijn dan mensen die het zonder smartphone of tablet (of PS Vita) moeten stellen.

De grootste verschillen in tevredenheid noteert de studie tijdens wat het 'dwell time' noemt, de tijd die je doorbrengt op de luchthaven, tussen de identiteitscontrole en het moment waarop je moet boarden. Traditioneel is de luchthaven een plek om te winkelen of een (duur) biertje te nuttigen, maar steeds vaker moet er ook nog even gemaild of gefacebooked worden. Reizigers vragen dan ook steeds vaker om wifi. Als die beschikbaar is, geeft 52 procent van de ondervraagden aan dat ze de luchthavenwifi gebruiken, tegenover 44 procent die liever gaan winkelen. De studie meldt dat wifi-gebruik nog hoger zou zijn, moest de procedure om eraan te geraken in sommige luchthavens niet zo'n zootje zijn.

Biometrisch

Een interessante nieuwe trend die de onderzoekers nog zien, is die van de biometrische controle. Paspoortcontroles, met hun vaak lange wachtrijen, hebben niet verrassend een van de laagste tevredenheidsscores in de studie. Van de ondervraagden had dan ook al 37 procent gebruik gemaakt van geautomatiseerde identiteitscontroles, zoals x-ray checks en elektronische paspoortcontroles, wanneer die beschikbaar waren. Het gaat dan vooral om jongere reizigers, en mensen die vaak vliegen en bijvoorbeeld gebruik maken van de betaalde 'fast lane'.

De studie schrijft bovendien dat een kleine meerderheid van de ondervraagden, zo'n 57 procent, ervoor open staat om een enkele biometrische token te gebruiken om sneller door de luchthaven te geraken. Zo'n 33 procent vraagt zich daarbij wel af hoe het dan met de privacy zit.

De SITA studie werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2017, onder 7.031 respondenten uit 17 landen, die elk in de voorbije drie maanden hadden gevlogen.