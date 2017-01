Technologiebedrijven creëerden vorig jaar 3.000 nieuwe jobs

Voor 2017 verwacht de technologische industrie, ondanks de sluiting van Caterpillar, nog een nettogroei van 200 banen.

Agoria-topman Marc Lambotte zegt dat de loonmatiging van de voorbije jaren onze export vooruit geholpen en voor banen gezorgd heeft. De CEO waarschuwt dat als de loonmatiging nu stopgezet wordt, dit banen zal kosten.

"Met name de hoge inflatie en de koppeling hiervan aan ons automatisch indexsysteem bedreigt onze verbeterde concurrentiepositie", aldus Lambotte.

Agoria stelt daarom een hervorming van het indexsysteem voor door de indexering van de lonen te plafonneren. "Geef iedereen een indexering tot het minimumloon van 1.560 euro", aldus Lambotte. "Voor de laagste lonen verandert dan bijna niets, vooral de hogere lonen krijgen minder indexering. Zo bouwen we onze loonkosthandicap verder af, blijven we banen scheppen en houden we de inflatie beter onder controle."