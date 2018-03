Technologiebedrijven pakken samen onlinehandel in wilde diersoorten aan

Het duurt maar enkele minuten voor je verdachte advertenties vindt voor de verkoop van zeldzame diersoorten of producten, gaande van ivoren beeldjes tot levende tijgerwelpen. De verkopen zijn vaak illegaal en in strijd met de regels van de site. De internationale reikwijdte van het internet, de relatieve anonimiteit van de verkopers, in combinatie met snel transport, maken het internet tot een makkelijke manier om gauw transacties af te sluiten.

De Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online, wil daar iets aan veranderen. De coalitie telt 21 technologiebedrijven uit Noord-Amerika, Azië, Europa en Afrika. De bedrijven beloven samen te werken om de handel in wilde diersoorten op hun platformen met 80 procent terug te dringen tegen 2020.

Naast Google maken ook bedrijven als Alibaba, Baidu, Instagram, Microsoft, Pinterest, Etsy en Facebook deel uit van de coalitie. Elk van de bedrijven zal daarvoor een beleid uitstippelen met de hulp van organisaties als het Wereldnatuurfonds (WWF), Traffic en het International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Deur sluiten

"Deze bedrijven samen brengen is onze beste kans om de deur te sluiten voor het web als marktplaats voor smokkelaars", zegt Crawford Allan van het WWF. "Criminelen verdienen pakken geld met de verkoop van zeldzame dieren en producten uit onderdelen van die dieren. De aanpak tot nog toe leidde tot een 'whack-a-mole'-effect, waar advertenties die worden verwijderd gewoon elders opduiken. Deze bedrijven erkennen het probleem en slaan de handen in elkaar om te maken dat smokkelaars geen plek meer hebben om hun waren te verkopen."

Jaarlijks gaat in de illegale handel zo'n 20 miljard dollar om, stelt de VN-Conventie rond de Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten (CITES). Elk jaar worden meer dan twintigduizend Afrikaanse olifanten gedood om hun ivoor, in Zuid-Afrika sterven dagelijks bijna drie neushoorns voor hun hoorn. Maar ook ontelbare andere diersoorten lopen gevaar door de smokkel, die aangezwengeld wordt door de online verkoop aan consumenten die zich vaak niet bewust zijn van de schade die ze aanrichten.