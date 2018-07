Techspelers nerveus voor 'Japanse millenniumbug'

Keizer Akihito van Japan zal op 30 april volgend jaar de troon overdragen aan zijn zoon. Dat is al een tijdje geweten, kwestie van de overdracht vlot te laten verlopen. Enkele ontwikkelaars van grote techbedrijven waarschuwen nu echter voor een Japanse versie van de millenniumbug. De Japanse kalender begint namelijk te tellen bij de kroning van een nieuwe keizer. Elke troonsbestijging is het begin van een nieuw tijdperk, maar de nieuwe naam voor het volgende tijdperk is nog niet vrijgegeven.

Voor keizer Akihito is dat bijvoorbeeld het Heisei tijdperk, dat aanbrak in januari van 1989, toen hij de troon besteeg. De goede verstaander leest dat Akihito zo al keizer is sinds het begin van het informatietijdperk, en dat alle moderne, wijdverspreide software en computerhardware dus nog nooit zijn Japanse jaartelling heeft moeten aanpassen. Op 1 mei 2019 gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren, dan klikt het 30 Heisei over in het jaar 1 van het nieuwe tijdperk.

Y2K

In die zin doet de troonsbestijging een beetje denken aan de millennium-bug rond het jaar tweeduizend van onze Gregoriaanse kalender. Toen moesten computersystemen, die soms maar twee cijfers hadden voor de jaartallen (na 19-) aangepast worden aan een nieuwe eeuw. "Voor Y2K werd er wereldwijd erkend dat de verandering voor problemen kon zorgen, en begonnen overheden en softwarebedrijven jaren op voorhand met de aanpassingen. Zelfs dan hadden enkele organisaties problemen met de overgang", zo schrijft Shawn Steele op de Microsoft blog.

Omdat er na het inluiden van het nieuwe tijdperk geen tijd is om te testen op compatibiliteit, zo schrijft Steele nog, heeft Microsoft in de lente-update van Windows 10 al een placeholder in het register gestopt voor het nieuwe tijdperk, dat verwacht wordt in te gaan op 1 mei 2019. "Dit moet gebruikers helpen om softwareproblemen te ontdekken," aldus Steele. "We moedigen gebruikers aan om te zorgen dat hun applicaties klaar zijn voordat het tijdperk effectief verandert."

Unicode

Microsoft is echter niet de enige techspeler die zich zorgen maakt. Unicode, de internationale organisatie voor computerstandaarden, is niet alleen verantwoordelijk voor emoji's, maar ook voor, in dit geval, jaartallen. Japanse computers gebruiken één karakter voor het aangeven van het tijdperk en Unicode maakt de standaard daarvoor.

Maar dan moet de organisatie wel weten hoe het nieuwe tijdperk gaat heten, en daar lijkt de Japanse monarchie het nog niet over eens. Verwacht wordt dat de naam ten vroegste eind februari bekend wordt gemaakt. De nieuwe versie van Unicode komt uit begin maart. "De UTC gaat hoe dan ook creatief moeten nadenken over hoe het hiermee omgaat, en moeten uitvissen hoe het een kleinere Unicode release kan toevoegen aan het framework die licht en snel genoeg is om aan de eisen tegemoet te komen," aldus Ken Whistler in een brief aan de UTC.

Legacy

Voor de echt oude computers wordt het probleem ondertussen doorgeschoven naar 2025. Veel oudere systemen draaien namelijk nog op Showa-tijdperk, naar de voorganger van keizer Akihito. Voor die computers is dit het jaar 93 Showa. En over zeven jaar zullen die dus naar 100 Showa gaan, een systeem met 3 cijfers waar ze misschien niet klaar voor zijn.

De Japanse belastingsdienst kondigt ondertussen dan weer aan dat het misschien gewoon Heisei data zal blijven gebruiken, om verwarring met belastingbrieven te vermijden, zo schrijft The Guardian.