TEDxBrussels: 'Onze toekomst staat niet op het spel'

In een mededeling noemt Rudy Aernoudt, de curator van TEDxBrussels, de editie van 2018 een 'geweldig evenement met uitstekende sprekers en voortreffelijke performers'. Hij wijst erop dat de organisatie, naast zichzelf, ook bestaat uit een logistiek directeur en een licentiehouder. Die laatste moet de verplichtingen ten aanzien van moederorganisatie TED nakomen.

"TED heeft besloten dat onze licentiehouder, die betrokken was bij het incident, niet langer die verantwoordelijkheid kan dragen. Dat zet de toekomst van TEDxBrussels niet op het spel, maar zal enkel leiden tot een herschikking van het TEDx-team. Dus maak u geen zorgen, TEDxBrussels heeft een 'brave new future' " (verwijzend naar 'brave new world', het boek waarvan de thematiek de rode draad vormde op de TEDx2018-editie.)

TEDxBrussels kan volgend jaar dus doorgaan als het op tijd een nieuwe licentiehouder vindt. Dat moet iemand zijn die al naar een officieel TED-evenement is geweest (of nog zal gaan). Dat laatste is minder vanzelfsprekend dan het lijkt: wie op zo'n evenement wil binnen geraken moet een aanvraag indienen om duidelijk te maken wat hij of zij voor de TED-gemeenschap kan betekenen. Enkel wie geselecteerd wordt, kan aan een toegangskaartje geraken. Voor de eerstvolgende editie in Vancouver zijn de 'goedkope' tickets van 5.000 en 10.000 dollar bovendien al uitverkocht.

Al lijkt dat voor de TEDxBrussels-curator geen belemmering. Hij citeert uit de e-mail die Jay Harratti, uitvoerend directeur van TED hem dinsdag stuurde: "TEDxBrussels heeft over de jaren heen een sterke community en reputatie opgebouwd en we hopen dat we samen met jullie deze moeilijke tijd kunnen doorstaan". Daarna besluit de curator: 'Dus, beste TEDxBrussels-liefhebbers, tot volgend jaar'.

Over de beweegredenen van de organisatie om performancekunstenares Deborah de Robertis van het podium te sleuren werd met geen woord gerept.