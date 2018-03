TEDxBrussels verliest haar licentie na incident met controversiële kunstenares

"Op TEDxBrussels werd spreker en performance-artieste Deborah de Robertis met geweld van het podium verwijderd door een van de organisatoren, die bezwaar maakte tegen de inhoud van haar performance. We hebben de situatie bekeken en met de organisator gesproken. Hoewel we weten dat er momenten zijn waarop het moeilijk is om te beslissen hoe je op bepaalde situaties moet reageren, was deze reactie zeer ongepast. We trekken de TEDxBrussels-licentie die aan deze persoon is verleend onmiddellijk in", kondigt TED aan in een mededeling.

De curator van TEDxBrussels is econoom en voormalig politicus Rudy Aernoudt. Hij zou het evenement inleiden en aan elkaar praten, maar kon ten gevolge van een ongeluk zelf niet aanwezig zijn. Zijn rol werd overgenomen door Rudolf Werthen, violist en voormalig muzikaal directeur van de Vlaamse Opera.

TED is een prestigieuze lezingenreeks waarbij sprekers maximaal 18 minuten krijgen om baanbrekende ideeën te verspreiden over hoe wetenschappelijke toepassingen of innovaties kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het is ontstaan als een vierdaagse conferentie in Californië, maar tegenwoordig worden in heel wat steden ook eendaagse TEDx-evenementen georganiseerd. Om die naam te mogen dragen, moet een licentie aangevraagd worden. Daarbij krijgt de lokale TEDx-organisatie strikte richtlijnen opgelegd en mag ze geen winst maken. TEDx-Brussels was een van de grootste van dergelijke evenementen op het Europees continent, maar verliest nu dus het recht om onder die merknaam voort te doen.