Telecomlobby bedreigt staten die netneutraliteit willen behouden

Het gaat om USTelecom, een lobbygroep met onder meer AT&T en Verizon als belangrijkste namen. In een blogpost met de schijnbaar goedbedoelde titel 'All Americans Deserve Equal Rights Online' haalt de groep uit naar staden en steden die na de schrapping van netneutraliteit hun eigen regels opstellen om te voorkomen dat providers bepaalde diensten mogen discrimineren of apart aanrekenen.

In die tekst klinkt het dat internetproviders hard hebben gewerkt om snellere en betere netwerken te bouwen. Door nu lokaal in verschillende staten eigen wetgeving op te stellen dreigen die investeringen niets op te leveren. Bovendien klaagt USTelecom dat een versnippering een slechte zaak is en zelfs in conflict is met de principes waarop Amerika is gebouwd.

Dat verdient op meerdere vlakken enige nuancering. Zo was netneutraliteit tot eind vorig jaar een feit in de VS en is het pas in de nasleep van de schrapping van de regels dat er versnippering ontstond omdat staten en steden hun eigen regels hebben ontworpen om consumenten te beschermen.

Ars Technica merkt daarbij op dat USTelecom in het verleden, toen er wel degelijk een uniforme regelgeving was, de FCC al heeft aangeklaagd omwille van de regelgeving, maar daarbij verloor. Het is de groep dus niet zozeer te doen om uniformiteit, maar wel om netneutraliteit op elk niveau aan te vallen.

Staten en steden die lokaal alsnog netneutraliteit invoeren, zoals Oregon en Washington, mogen zich aan rechtszaken verwachten. "We zullen elke poging van staten of steden om de federale regelgevende structuur te versnipperen agressief uitdagen," klinkt het.