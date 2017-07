Telegram belooft terroristen te blokkeren

Telegram is sinds 15 juni niet meer bereikbaar in Indonesië. Het ministerie van Communicatie en IT in het land stelde eerder een lijst op van 'aan terroristen gerelateerde publieke kanalen'. De weigering van Telegram om die te verwijderen zou aanleiding zijn om de app in heel het land te blokkeren. Andere sociale media blijven wel gewoon werken. Volgens Pavel Durov, founder van de beveiligde berichtendienst gaat het om een geval van miscommunicatie, en was de dienst niet op de hoogte van de vraag. De kanalen zijn nu wel verwijderd. "Telegram is een sterk versleutelde berichtendienst met een stevige focus op privacy, maar we zijn geen vrienden van terroristen," zegt Durov aan de Wall Street Journal. Hij belooft verder dat hij een team van Indonesisch sprekende moderators zal samenstellen om IS-propaganda en andere terroristische content weg te halen.

De blokkering komt er nu IS een steeds groter gevaar wordt in Zuid-Oost Azië, met onder meer aanvallen van IS-militanten op Marawi in de Fillipijnen. Indonesië heeft een van de grootste moslimbevolkingen ter wereld, en volgens de politie in het land hebben militanten al toegegeven Telegram te gebruiken om aanvallen te coördineren. Ook Rusland dreigde er eerder mee het platform te blokkeren, omdat het gebruikt zou zijn om een zelfmoordaanslag op Sint-Petersburg te beramen.

Durov heeft altijd publiek geweigerd om achterdeurtjes in te bouwen die overheden toegang kunnen bieden tot versleutelde berichten. Telegram wordt dan ook vaak aangehaald als het favoriete platform voor terroristen, omdat het een veilige manier zou voorzien om snel versleutelde boodschappen naar verschillende mensen te versturen. Het is daarnaast echter ook het favoriete platform van de Paus, die er zijn vastentijdberichten mee uitstuurt.