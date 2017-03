Telegram introduceert bellen met encryptie

Het verschil met andere communicatieapps is dat de focus van Telegram voornamelijk op veiligheid ligt. Berichten en telefoongesprekken zijn beveiligd met end-to-end encryptie. Telegram zegt ook een nieuw mechanisme ontwikkeld te hebben waardoor telefoontjes nog veiliger worden. Gebruikers moeten om een gesprek te starten vier willekeurige emoji's met elkaar vergelijken, als de emoji's op beide schermen overeenstemmen zou het gesprek helemaal veilig zijn. De veiligheid van de end-to-endencryptie die apps zoals Telegram gebruiken, wordt echter vaak in vraag gesteld.

Een andere manier waarop Telegram zich probeert te onderscheiden van de concurrentie is door kwaliteit. Volgens Telegram zou er via een dozijn parameters technische informatie verzameld worden over het gesprek en je toestel. Daarna zou artificiële intelligentie met die gegevens aan de slag gaan om de kwaliteit van toekomstige gesprekken te verbeteren.

De update zal eerst uitgerold worden in Europa, daarna zal de nieuwe functie pas in de rest van de wereld geïntroduceerd worden.