Telenet Business brengt 500 Mbps internet naar kmo's

Vanaf 1 april kunnen kmo's intekenen op het Corporate Fibernet 500/50 Mbps abonnement van Telenet Business: het snelste coaxkabelproduct van Telenet met 500 Mbps download en 50 Mbps upload. Het product zal meteen in het hele Telenetgebied beschikbaar zijn vanaf 1 april. De hoge snelheden moeten vlotte zakelijke applicaties in de cloud en videoconferencing in échte hd zonder haperingen of vertragingen mogelijk maken. De huidige Corporate Fibernet abonnementen klokken af op maximaal 240 Mbps download en 40 Mbps upload met optioneel gegarandeerde bandbreedte tot 5 Mbps.

Back-upverbinding via vdsl

In het product is trouwens ook een back-up internetverbinding via vdsl voorzien. In de huidige Corporate Fibernet abonnementen is dat 30/6 Mbps. In het nieuwe abonnement zal de klant keuze hebben tussen verschillende snelheden voor die back-upverbinding. Corporate Fibernet-klanten krijgen daarnaast ook een 24/7 ondersteuning door b2b-telecomspecialisten en een service- en herstelgarantie (sla). De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de gekozen back-uplijn en de afgesproken sla's.

Residentiële Telenetklanten moeten niet meteen gaan hopen op een zelfde snelheidsverhoging tot 500 Mbps. Een soortgelijke upgrade voor residentiële abonnementen, is volgens woordvoerster Isabelle Geeraerts voorlopig niet aan de orde.