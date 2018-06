Telenet doet overnamebod op Brusselse kabelaar Brutélé

De intercommunale Brutélé werd opgericht in 1968 uit de Regie Elektriciteit van Elsene en breidde haar macht geleidelijk uit. Momenteel verenigt Brutélé 24 Waalse gemeenten en 6 Brusselse gemeenten (Elsene, Evere, Oudergem, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel). Het bedrijf opereert er onder de naam VOO, beschikt over meer dan 5.000 kilometer kabel in de grond en biedt kabeltelevisie, internet en vaste telefonie aan.

Specialisten waardeerden het bedrijf eerder al op zo'n 300 miljoen euro. Met de toenadering hoopt Telenet de hele Brusselse kabelinfrastructuur onder zijn hoede te krijgen. In december betaalde het al 400 miljoen euro om SFR Belux over te nemen van de Franse telecomgroep Altice, die haar ambities in België terugschroefde.

Sinds Telenet de mobiele operator BASE - met een nationale dekking - in handen heeft, houdt het steek kabelinfrastructuur buiten Vlaanderen op te kopen om een geïntegreerd productenpakket te kunnen aanbieden aan de consument, klinkt het in De Tijd.