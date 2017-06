Telenet en Proximus trekken datalimieten op

Dat het vaste en zeker ook het mobiele dataverbruik bij de gemiddelde consument toeneemt is geen verrassing. De twee grootste operatoren in ons land passen daarom verschillende specificaties van hun internetproducten aan. Telenet doet dat vanaf vandaag, Proximusklanten moeten nog tot augustus wachten.

De bij Telenet populaire all-in mobiele formules King (15€/maand) laat voortaan een mobiel datavolume toe van 1,5 GB i.p.v. 1 GB. Het vernieuwde Kong-tariefplan is beschikbaar voor 25€/maand, met 4 GB, 500 belminuten en ongelimiteerd sms.

Ook Proximus trekt de dataspecificaties van de gsm-abonnementen op. Mobilus S-klanten krijgen vanaf 1 augustus 1,5 GB i.p.v. 1 GB (15,99€/maand) samen met 120 belminuten en onbeperkt sms'en. Mobilus M en L gaan respectievelijk van 3 naar 5 GB en van 8 naar 10 GB. Deze aanpassingen gelden ook voor Mobilus Full Control. De wijzigingen in inbegrepen mobiele datavolume gaan bij Proximus wél gepaard met "een beperkte tariefaanpassing".

Eén 'datapot'

Een jaar geleden lanceerde Telenet WIGO: een all-in-abonnementsformule voor gezin of bedrijf. Met onbeperkt bellen (vast en mobiel) en een gemeenschappelijke 'datapot'. Ondertussen hebben er 188.600 klanten een WIGO-abonnement. Telenet komt nu tegemoet aan een veelgehoorde kritiek, en laat voortaan toe dat die datapot niet meer vooraf moet verdeeld worden per gigabyte. Ook de datavolumes gaan hier vanaf vandaag omhoog: van 2 naar 3 GB bij WIGO 100, van 5 naar 10 GB bij WIGO 120 en bij WIGO 140 van 10 GB naar 15 GB. De verhoging geldt ook voor de b2b-producten WIGO Business 100 (van 4 naar 5 GB), WIGO Business 120 (van 10 naar 15 GB) en WIGO 140 (van 15 naar 25 GB). Er komt ook een nieuwe WIGO Business Pro 50 GB met max. 10 simkaarten. Telenet gaat WIGO-klanten proactief contacteren en informeren over de wijzigingen.

Proximus Tuttimus-klanten (het bundelaanbod rond internet, telefonie en televisie, nvdr) krijgen vanaf 1 augustus ook meer mobiel datavolume gaande van 1 extra GB tot een verdubbeling van 10 naar 20 GB al naargelang het gekozen Tuttimus-pack. Ook bij de businessklanten gaan de specificaties de hoogte in. Bizz Mobile S-klanten krijgen voor 13 euro per maand voortaan 50% meer mobiele data (van 1 naar 1,5 GB). Bij de M- en L-varianten komt er 2 GB bij, de XL-formule gaat van 12 naar 20 GB. Bizz All-in-klanten tot slot kunnen eveneens rekenen op 2 tot 8 extra gigabytes aan mobiele data per maand.