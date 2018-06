Telenet gaat bedrijven helpen om hun toestellen via internet te laten communiceren

Vandaag zijn in België al meer dan 17 miljoen toestellen met het internet verbonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeersensoren, IP-camera's, tracksystemen en sensoren die de luchtkwaliteit meten of aangeven wanneer een kantoorruimte gepoetst moet worden.

Telenet verwacht dat de komende jaren het aantal van die toestellen zal vertienvoudigen. "Het Internet of Things groeit en de stroom aan data biedt mogelijkheden voor bedrijven. De fysieke wereld wordt als het ware gedigitaliseerd, waardoor nieuwe inzichten en bedrijfsmodellen ontstaan", luidt het.

Telenet werkt voor het nieuwe aanbod samen met technologiepartners als Microsoft, Imec, Artilium, Unit-T en IBM. "Waar nodig ontwikkelen we samen met de klant een prototype dat we in ons innovatiecentrum testen en kunnen bijsturen voor we het volledig uitrollen", zegt Dieter Nieuwdorp, senior vice president strategy bij Telenet. Voor kmo's zullen er ook kant-en-klare oplossingen zijn.