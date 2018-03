Telenet geeft gratis wifibooster aan klanten met bereikprobleem

Tijdens zijn "Helemaal Mee Tournee", een rondgang om problemen bij klanten te verhelpen, merkte Telenet op dat heel wat klanten geholpen zouden zijn mochten ze hun wifi-signaal kunnen versterken. "De prijs van zo'n wifibooster deed nogal wat mensen echter twijfelen", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. "Daarom stappen we nu over op een huurmodel: de eerste wifibooster geven we gratis, vanaf de tweede kost het 2 euro per maand."