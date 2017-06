Telenet houdt vast aan coax, maar start ook met glasvezel

Tegen 2019 moet vast internet aan 1 Gbit/s realiteit zijn in heel Vlaanderen. Dat vertelde Telenet-cto Micha Berger in een update aan de pers. Sinds tweeënhalf jaar zijn er elke dag 280 technici aan het werk voor De Grote Netwerf, het investeringsproject waarbij Telenet op vijf jaar tijd, 500 miljoen voorziet om het netwerk uit te breiden. De Grote Netwerf is vandaag halfweg en al meer dan 200 gemeenten kregen een update.

Die 1 Gbit/s snelheid zal tot bij de consument komen via glasvezel op het netwerk en coaxkabel van de straatkant tot in woonkamer. Een grootschalige uitrol van fiber-to-the-home (ftth) waarbij de glasvezel helemaal tot in de woonkamer doorgetrokken wordt, plant Telenet niet - in tegenstelling tot concurrent Proximus. "Het is niet nodig. Coax is technisch sterk genoeg om alsmaar hogere snelheden aan te bieden. Ik ben er van overtuigd dat de coaxkabel op termijn zelfs meer dan 10 Gbit/s zal kunnen halen", maakt Micha Berger zich sterk.

Eerste ftth-project in Leuven

Toch staat de deur op een kier. "Als operator wed ik liever op twee paarden", zegt Berger. Bij nieuwe residentiële verkavelingen bekijkt Telenet wel waar het rendabel is om glasvezel tot aan de woning aan te leggen. In september start een proefproject met de eerste residentiële klanten in Leuven. "De eindklant merkt er niks van. De glasvezelkabel komt in de modem binnen, maar die modem levert wel weer coax voor televisie en ethernet en wifi voor internet", aldus Berger. Het gaat dan om een modemoplossing op basis van RFoG (Radio Frequency over Glass). Klanten krijgen er voorlopig wel gewoon dezelfde producten en diensten als de andere Telenet-klanten. "Er zijn ook plannen voor bijkomende ftth-projecten in Gent, Antwerpen en Brussel", voegt Bart Acke, vp engineering bij Telenet daar nog aan toe.

Voor bedrijven biedt Telenet wel al langer glasvezel aan. Bedrijvencentra in onder meer Zele en Aarschot zijn al rechtstreeks aangesloten op de glasvezelkabel van Telenet. In totaal telt Telenet nu zo'n 3.000 B2B-klanten die een fiber-to-the-business oplossing gebruiken, aldus Berger.

Snelheid en volume geleidelijk optrekken

Telenet is trouwens niet van plan om de kraan meteen volop open te draaien voor alle surfers en iedereen meteen automatisch op 1 Gbit/s te schakelen. Maarten Vanthemsche, verantwoordelijke voor connectivity: "We volgen wat de consument wil en wat hij nodig heeft. Dat betekent dat we het toegelaten volume en de maximale snelheid geleidelijk opvoeren. Wel gaan we later dit jaar onze 200 Mbps klanten alvast de mogelijkheid geven om in tekenen op een snelheidsboost". Dat zal dan wel een betalende optie worden, aldus Vanthemsche.