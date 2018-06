Telenet laat klanten binnenkort ook bellen over 4G en wifi

Klanten van Telenet kunnen met 'voice over LTE' en 'voice over wifi' vanaf de zomer ook bellen via 4G en wifi. Dat heeft het telecombedrijf dinsdag bekendgemaakt. "Een groot voordeel is dat het belbereik in huis niet meer belemmerd kan worden door dikke betonnen muren of isolatie", klinkt het.