Telenet mag Nextel overnemen

De overname dateert van het najaar van 2017 en omvat Nextel NV, Nextel Telecom Solutions NV en TelelinQ D & F NV, die samen TelelinQ NV vormen.

Volgens Telenet legt de mededingingsautoriteit geen voorwaarden op voor de overname en mag deze in de komende dagen worden afgerond.

"Dit laat Telenet Business toe om verder te gaan en de groei van de afgelopen jaren verder te ondersteunen," zegt Martine Tempels, senior vicepresident Telenet Business, in een verklaring.

Nextel is een ict-integrator en zal zo het aanbod van Telenet verder ondersteunen om naast kleine ondernemingen voortaan ook middelgrote en grote bedrijven beter te bedienen. Het overgenomen bedrijf heeft meer dan vijfduizend klanten en telt 315 vaste medewerkers in Wommelgem en Zaventem.

Telenet neemt het bedrijf over van Peter Roelens en Jan Kenis. Een overnameprijs is niet bekend. Wel weten we dat het bedrijf in ons land in 2016 een omzet van 47 miljoen euro haalde.