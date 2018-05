Telenet-moeder verkoopt groot deel Europese activiteiten aan Vodafone

Als de deal wordt goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, zal Liberty in Europa enkel nog activiteiten overhouden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Zwitserland, Polen en Slovakije. LibertyGlobal, het bedrijf van miljardair John Malone, had eerder al zijn Oostenrijkse kabeldivisie verkocht aan Deutsche Telekom.

Vodafone neemt onder meer de de Duitse kabelgroep Unitymedia over. Dat is de op één na grootste kabelaar van het land. Met de overname voert Vodafone de druk op marktleider Deutsche Telekom op. Het stelt Vodafone in staat om internet-, telefoon-, en internetdiensten gebundeld aan te bieden. De topman van Deutsche Telekom gaf woensdag alvast tegengas. Het samengaan van Vodafone en Unitymedia "zal de concurrentie verstoren", dixit Tim Höttges. Een "hermonopolisering" van de kabelmarkt zou "fout" zijn. De autoriteiten moeten nu beslissen of de deal kan plaatsvinden, aldus de CEO.

Er is nog groen licht nodig van de Europese en Duitse toezichthouders. Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk al eens een fusiepoging van Three en O2 op last van autoriteiten geblokkeerd. Ook in Duitsland gingen al geluiden op tegen een omvangrijke telecomdeal. Volgens Vodafone-topman Vittorio Colao komen dergelijke bezwaren alleen voort uit de bezorgdheid voor meer concurrentie.

De deal zou medio 2019 rond moeten zijn