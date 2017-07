Telenet past privacyvoorwaarden aan na onderzoek van Privacycommissie

Telenet kwam in september vorig jaar onder vuur te liggen van zowel de staatssecretaris als de Privacycommissie. De operator had zijn privacybeleid aangepast, omdat het zou gaan experimenteren met gepersonaliseerde televisiereclame. Klanten die echter geen extra gegevens over hun kijkgedrag wilden prijsgeven aan de operator, moesten daarvoor zélf stappen ondernemen.

Dat 'opt-out'-principe was niet naar de zin van De Backer, die de Privacycommissie om een onderzoek vroeg. Volgens het kabinet-De Backer past Telenet de privacyvoorwaarden nu op twee manieren aan. Nieuwe klanten zullen hun expliciete toestemming moeten geven als ze bepaalde gegevens met de operator willen delen. Bestaande klanten krijgen dan weer meer informatie over welke stappen ze kunnen ondernemen om de privacy-instellingen aan te passen.

De Backer reageert alvast tevreden. "Voor ons is het vooral belangrijk dat de toestemming van de klant nu centraal staat", klinkt het. "Gerichte reclameboodschappen moeten kunnen, maar de klanten moeten wel weten dat hun gegevens dan worden gebruikt en opgeslagen", zegt woordvoerster Lotte Van der Stockt.

Met de aanpassing komt Telenet volgens de staatssecretaris nu al tegemoet aan de strengere Europese regels rond gegevensbescherming, die in mei 2018 in België van kracht worden. "De nieuwe Europese regels zijn een kans voor bedrijven. Het vertrouwen van de klant is daarbij essentieel. Wie als bedrijf nu al rekening houdt met de privacy van zijn klanten, wordt daar op termijn beter van", meent De Backer. (Belga)