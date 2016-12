Telenet test chatbot om films en series aan te raden

Het telecombedrijf vernieuwt zijn Play More aanbod. De kanalen (vroeger bekend als Prime) heten voortaan Play More Cinema en Play More Series. Ook de vier themakanalen krijgen voortaan de namen Play More Kicks (actie), Play More Relax (familie/komedie/romantiek), Play More Select (drama, auteursfilms) en Play More Black (horror en fantasy).

Gelijk met de vernieuwing start Telenet als eerste Belgisch bedrijf met de chatbot Mister More op Facebook Messenger. Het gaat om een zelflerende chatrobot in samenwerking met Froomle, een spin-off van UAntwerpen en TBWA.

Die bot moet films of series aanraden door je voorkeuren aan te geven en wordt de komende drie maanden getest, waarna het bedrijf evalueert of het de bot verder uitrolt.

Wie wil kan de bot hier al uitproberen. Al moeten we wel opmerken dat er nog een lang leertraject valt af te leggen. Mister More schotelt je voorbeelden en een quiz voor om je vervolgens suggesties te doen. Maar eenvoudige zinnen als 'Welke actiefilms heb je?' worden (nog) niet herkend. Mister More is momenteel dan ook weinig meer dan een flowchart in de vorm van een Messenger-gesprek.