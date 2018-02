Telenet test komende zomer nieuwe tv-decoder die Netflix kan draaien

Een van de nieuwigheden zal zijn dat Telenet-klanten Netflix zullen kunnen kijken via hun decoder, zoals dat bij Proximus al kan. Aanvankelijk wilde Telenet niet weten van zo'n mogelijkheid, omdat het zelf met Play en Play More concurreert met Netflix. Bovendien zijn de huidige decoders technisch niet in staat om Netflix te draaien.

Gaandeweg ging Porter toch de voordelen inzien van Netflix-toegang via de decoders. "We denken dat veel klanten zowel Netflix als Play of Play More nemen", zegt hij. "Netflix is niet noodzakelijk een vervanger voor Play. Er is een sterke correlatie tussen de twee. Wij hebben alle films voor Netflix ze heeft. Sommige van hun eigen reeksen zijn dan weer erg goed, maar veel ervan vind ik maar niets."

De nieuwe Telenet-decoders waren eerst aangekondigd voor lancering in de loop van 2017, maar die timing bleek uiteindelijk te optimistisch. De laatste softwaretesten lopen momenteel en Telenet zal de nieuwe decoders in de zomer op een testpubliek loslaten. Het is niet duidelijk of de lanceerdatum nog in 2018 zal liggen.

Prijsverhoging?

Opvallend is ook dat Telenet voor dit jaar nog geen prijsverhoging heeft aangekondigd. De voorbije twee jaar trok het bedrijf zijn abonnementsprijzen in februari op. Dit jaar is er nog geen aankondiging geweest, maar Porter sloot ook niet uit dat er alsnog een verhoging komt. "We blijven zoals steeds de zaak monitoren", zei hij.

De CEO merkte op dat Telenet wel weer meer opbrengsten puurde uit de gemiddelde klant. "Klanten namen meer diensten van ons af. Maar we hebben ook veel gedaan om hun telecomkosten te verlagen, bijvoorbeeld met de nieuwe mobiele tariefformule van BASE en onze Wigo-bundel, waarmee 75 procent van de klanten goedkoper uitkomt", zei hij.