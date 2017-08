Telenet-topman in de aanval tegen regelneverij

De overheid verplicht de grote spelers om hun netwerk open te zetten voor concurrenten. Daardoor krijgt Telenet voor televisie en vast internet sinds kort concurrentie van Orange op zijn eigen kabel. Daar betaalt het Telenet een bedrag per klant voor.

Telenet verloor afgelopen kwartaal dik 15.000 tv-klanten, onder meer door de concurrentie van Orange. En nu werkt telecomregulator BIPT nog aan een verdere regulering.

Proximus-topvrouw Dominique Leroy trok daarvoor eerder deze maand al aan de alarmbel. Ze dreigde er zelfs mee de investering in het nieuwe glasvezelnetwerk af te blazen als dat duurder wordt door de voorwaarden die het BIPT oplegt.

Porter sloot zich bij die kritiek aan tijdens de persconferentie over de halfjaarresultaten van Telenet. Hij ziet geen redenen om de regelgeving nog strakker te maken. 'De markt werkt goed, er is een grote keuze voor de consument', zei hij. 'Je kan moeilijk én de beste infrastructuur in Europa én de laagste prijs in Europa hebben.'

Orange wil minder betalen

Daarmee spreekt Porter het BIPT tegen, dat vindt dat de grote spelers als Telenet en Proximus nog te machtig zijn. Met name de vraag van Orange om goedkoper het netwerk van Telenet te kunnen gebruiken, stuit op weerstand. Orange-topman Michaël Trabbia wil 10 euro per klant per maand minder betalen. 'Ik zou ook graag 15 cent voor benzine betalen', reageerde Porter lachend. 'Ze hebben al een erg goeie prijs die het hen mogelijk maakt met ons te concurreren. Ik vind niet dat een verdere verlaging nodig is.'

Moeilijke onderhandelingen op komst

Het beloven dus nog harde onderhandelingen te worden. De operatoren mogen hun opmerkingen bij een ontwerpbesluit van het BIPT overmaken tot half september. Het is duidelijk in welke richting Porter niet wil gaan. 'Investeerders en een consortium van banken investeren miljarden in de Belgische breedbandinfrastructuur. Het minste dat ze mogen verwachten is toch regulatoire stabiliteit', aldus de topman. 'Het is geen goed beleid om te blijven springen van de ene naar de andere regulering.'

Telecom te duur?

Ook uitspraken van minister van Telecom Alexander De Croo maakten weinig indruk op de Telenet-top. De minister zwaaide in de Kamer met een rapport waaruit zou blijken dat data in België te duur is. Ook het verbruik van mobiele data in ons land hinkt achterop. Volgens Telenet heeft dat te maken met de grote beschikbaarheid van wifi in ons land. Zo bracht Porter een statistiek naar voren die ook Dominique Leroy van Proximus al bovenhaalde: in België geven huishoudens minder dan gemiddeld in Europa uit aan telecom.