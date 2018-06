Telenet trekt deze zomer zijn prijzen op

Wigo 100 zal stijgen met 3 euro per maand. Whop en Whoppa stijgen met 1,70 euro per maand. De losse internetproducten stijgen met met maximum 1 euro per maand. De mobiele abonnementen King en Kong krijgen er ook één euro per maand bij. Play Sports wordt 1,55 euro per maand duurder en zakelijke klanten met Fluo en Fluo HOme betalen 1,75 euro extra (zonder btw), Wigo Business 5GB stijgt met 3 euro per maand.

Opvallend genoeg stijgen de prijzen van Telenet-dochter Base niet. Terwijl die intussen wel hetzelfde netwerk gebruikt als Telenet.

De prijsstijging komt er kort nadat telecomminister Alexander De Croo een vierde mobiele operator wil introduceren. Maar Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs bij Telenet, zegt op Radio 1 dat de timing eerder toevallig is. "Dat is nodig om de gigantische investering, dit jaar 600 miljoen euro voor Telenet alleen, te kunnen blijven dragen," zegt Caluwaerts aan Radio 1. Daarnaast merkt ze op dat wanneer de frequenties (het mobiele spectrum) moet worden gedeeld door vier spelers, dat de kwaliteit van die netwerken ten nadele zal komen.

Minister De Croo laat alvast aan Belga weten dat hij de prijsstijging van Telenet als een bewijs ziet dat de prijzen te hoog zijn en dat er te weinig concurrentie is.